Steiner Gábor bíró az indoklás során elismeréssel szólt az ügyészség munkájáról, amely fél év alatt lezárta a nyomozást,

ugyanakkor keményen bírálta a vádlottakat és védőiket, amiért nyilvánvalóan az eljárás elhúzására játszottak

– írja a Mandiner.

A hírportál szerint volt, aki még az ítélet előtt egy héttel is előterjesztett indítványt egy szakértő kizárására. De olyan elképesztő húzásra is volt példa, hogy valaki olyan szakértőt akart kizáratni, aki nem is vett részt az eljárásban. Steiner szerint a vádlottak állításaival szemben fel sem merülhetett, hogy koncepciós eljárás folyt volna velük szemben.

A bíró példaként említette a harmadrendű vádlott Mayer Zsolt levelezését, amelyben még a botrány kipattanása előtt maga is elismerte, hogy bűncselekményeket folytattak.

Más vádlottak az egymás közötti levelezésekben szintén elismerték a csalásokat és sikkasztásokat, amelyeket egyikük sem cáfolt. Sőt, előrevetítették a büntetőeljárást is.

Quaestor-ügy – a rendszerváltozás utáni legnagyobb pénzügyi csalás

A rendszerváltozás utáni legnagyobb pénzintézeti csalásra, illetve brókerbotrányra 2015 márciusában elején derült fény, amikor több pénzügyi cég (így a Buda-Cash) csődje miatt a kisbefektetők meg akartak szabadulni részvényeiktől Quaestor részvényeiktől. Ez a Postabank bedőléséhez hasonlítható pénzügyi pánik mindent borított, a Quaestor-csoport kötvénykibocsátó cége, a Quaestor Financial Hrurira Kft. március 9-én öncsődöt jelentett be.