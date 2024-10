„Négy éve a legkevésbé tisztázott, legkevésbé átlátható elnökválasztást tartották Amerikában, én tartok tőle, hogy ugyanazok, akik akkor ködösítettek és az átláthatatlanság ködével vonták be az egész rendszert, azok most is próbálkoznak majd” – vélte Koskovics Zoltán. De Amerika, bár sok sebből vérzik, még mindig demokrácia, tehát olyan nagyot nem tudnak csalni – érvelt az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Dornfeld László kiváló alelnökjelöltnek nevezte J. D. Vance-t. „Sokan mondták, hogy fiatal még hozzá vagy nem olyan tapasztalt, de a demokrata alelnökjelölttel, Tim Walzzal folytatott vitában elképesztően meggyőző volt – érvelt a vezető elemző. Remek páros lennének Trumppal, nem az lenne, mint az elmúlt négy évben volt, hogy mind az elnököt, mind az alelnököt rejtegetni kellett a közvélemény elől, mert mindegyik vállalhatatlan volt – jegyezte meg.

