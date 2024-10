Újabb kilépési hullám indult meg a baloldalon, az elmúlt hetekben több önkormányzati képviselő is elhagyta politikai közösségét, de két országgyűlési képviselő is pártja elhagyása mellett döntött. Előbb Tordai Bence jelentette be, hogy kilép a Párbeszédből, a múlt héten pedig Csárdi Antal jelentette be, hogy elhagyja az LMP-t.

– A döntések morális oldala mellett egyéni érdekek is vannak, hiszen

minden bizonnyal többen is visszatérnek majd idővel a politika színpadára, de felmérték, hogy saját pártjukban már nem fognak tudni érvényesülni

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin, aki szerint az olyan kis pártoknak, mint az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, esélyük sincs 2026-ban önállóan bejutni a parlamentbe.

Nagy Ervin szerint Magyar Péter felbukkanása földrengést okozott a baloldalon, mára jól látható, hogy megjelenése nem a Fidesznek ártott. – Az egymásnak való üzengetések, kilépések mind utórengései a Magyar Péter okozta földrengésnek, és

várhatóan számos kilépő lesz még, mert mindenki a helyét keresi 2026-ra. Az egyik, és talán az egyetlen opció a Tisza Párthoz való csatlakozás.

– mondta az elemző, aki szerint

ha a Tisza képes lesz minden baloldali pártot 5 százalék alá nyomni, nem lesz érdeke az összefogás, ez pedig még inkább Magyar felé hajtja a kilépőket.

Ebben az esetben inkább a baloldal fogja erőltetni az együttműködést, ezt pedig Gyurcsány Ferenc már bizonyította is, hiszen rögtön azután, hogy pártját a parlamenti küszöb alatt mérték, szerdán egy interjúban már arról beszélt, a koalíció a DK és a Tisza között realitás.

Ha azonban a DK és csatolmánypártjai 5 százalék felett lesznek a választáshoz közeledve, össze fognak állni, még ha az utolsó pillanatban is

– vélekedett Nagy Ervin, hangsúlyozva azonban, hogy Magyar Pétertől sosem lehet majd azt hallani, hogy összefogna Gyurcsány Ferenccel.

Sokkal valószínűbb, hogy inkább kitalálnak valamilyen szakkifejezést, csak az összefogás szót ne kelljen használni.

Volt már ilyenre példa, 2019-ben az önkormányzati választásoknál koordinált együttműködésnek nevezték azt, hogy egymás javára visszaléptek a jelöltek, hogy előzetes egyeztetés alapján nem indítottak egymás ellen senkit a baloldalon, ilyen-olyan pozíciókért cserébe, de az is összefogás volt – emlékeztetett, kitérve arra, hogy

Magyar Péter végig ügyelni fog arra, hogy erről ne beszéljen sokat, hiszen ő ellenzékváltást ígér.

