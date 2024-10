Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A frakció kérésére a kormány tegnap döntött arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről Nemzeti Konzultációt indít – mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón - tudósított a Magyar Nemzet.

Ez azért is szükséges a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint, mert senki nem vitathatja, hogy a világ megváltozott, a változáshoz pedig Magyarországnak is alkalmazkodnia kell. Hozzátette: ennek kulcsa továbbra is a munka alapú gazdaság.

– Most is rekordszinten vagyunk, 1,1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. Ennek a megőrzése, ha lehetséges a további bővítése a magyar gazdaságpolitika szilárd alapja – szögezte le. Gulyás tájékoztatása szerint továbbra is a növekedésre kell koncentrálni, annak ellenére is, hogy Németországban az idei évben valószínűleg recesszió lesz. Ennek kapcsán megjegyeztet azt is, hogy a szomszédos Ausztriában a világháború utáni évek óta nem volt olyan csökkenés mint most. A miniszter tájékoztatása szerint nyugatról és keletről is várjuk a befektetéseket.

Gazdaságpolitikai akcióterv indul

– A kormány a tegnapi ülésén a költségvetés előkészítéseként folytatta a gazdaságpolitika új elemeinek kidolgozását, vagyis egy új akciótervet fogadtunk el, amely azt is szolgálja, hogy a magyar gazdasági növekedés 3-6 százalék között legyen – jelentette ki a miniszter, majd azzal folytatta: a kormány célja, hogy ez a növekedés a társadalom lehető legszélesebb rétegeit érintse, különösen a magyar családokat, a kis - mikro és közepes vállalkozásokkal.

– Ez az akcióterv három pilléren nyugszik: a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás kialakítása, a harmadik pedig a Demján Sándor program, amely célja a kis és közepes vállalkozások megduplázása. Ez három pillér összesen 21 intézkedést tartalma. A jövedelmek vásárlóerejének növelését a kormány három intézkedéssel támogatja: törekszünk arra, hogy hosszútávú, kiszámítható, lehetőleg három éves bérmegállapodást kössünk, amely lehetővé teszi, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelésével úgy kerüljön sor, hogy az egész ország érdekeit szolgálja és összhangban legyen a magyar kormány érdekeivel is – részletezte Gulyás Gergely.

A miniszter beszélt a munkáshitelről is, valamint szólt a gyermekek után járó személyi jövedelem adó kezdeményről, amelyet megdupláznak: előbb 50 százalékkal, majd további 50 százalékkal 2026 januárjától.