Nagy-Vargha Zsófia kiemelte: a Nemzeti Tehetség Program jelentős része a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásaiból tevődik össze. Idén rekordösszeget, 2,5 milliárd forintot ajánlottak fel erre a célra az adózók, mintegy 270 ezer ember gondolta úgy, hogy a tehetségeket támogatni kell – hangsúlyozta.

Hozzátette: a Nemzeti Tehetség Program alapvetően egy nagy pályázati koncepció, minden korosztályt és a sport kivételével szinte minden területet lefed.

Nagy-Vargha Zsófia arról is beszélt, hogy a tehetségek felkutatásában adatalapú működésre térnek át. Egy bemeneti méréssel a készségekre és a képességekre orientáltan a Kréta rendszeren keresztül igyekeznek a lehető legtöbb tehetséges diákot megtalálni. Emellett létrehoztak egy földrajzi és tehetségterület alapján kereshető „tehetségtérképet” is.

Így a jövőben a tehetségeket az azonosításuktól pályájuk kezdetéig vagy akár a munkaerőpiacon is el lehet kísérni – tette hozzá.

Szólt a felsőoktatást célzó programokról is, amelyek közt például a szakkollégiumok működését támogatják, valamint több pályázati csomagot írtak ki egyetemeknek középiskolások megszólítására. Ezek között van kifejezetten a középiskolás lányokat megszólító, de több féléven keresztül tartó, a tudományos pályát népszerűsítő programjuk is. Továbbá számos hallgatói és kutatói ösztöndíj, valamint mobilitási program is rendelkezésre áll – jelezte a fiatalokért felelős helyettes államtitkár.