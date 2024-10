– Bizottsági elnök asszony, ezért inkább elismerést kellene hogy kapjunk, nem pedig bírálatot. Többen érveltek az európai egység mellett, talán Weber képviselő úr is. Mi az egység a sokféleségben hívei vagyunk. Sosem fogunk beletörődni abba, hogy az európai egység azt jelentse, hogy ők ránk parancsolnak, hogy fogjuk be a szánkat, ha valami nem tetszik. Az európai egység nem azt jelenti, hogy mindenkinek be kell fognia a száját, aki nem ért egyet a többséggel vagy a bizottság elnökével – szögezte le a miniszterelnök.