A Kiss László, a III. kerület jelenleg is letartóztatásban lévő baloldali polgármesterének Facebook-oldalán a következő bejegyzés jelent meg kedden:

Magyar Mártont tehetséges, és velem szemben is kritikus újságíróként ismertem meg. Aki azt gondolja, hogy Magyar Pétert a családján keresztül kell támadni, az rogáni úton jár. (...) Szolidaritást vállalok Magyar Péterrel és Magyar Mártonnal, és bármelyik ellenzéki politikussal, akinek a családját célba veszi a rogáni gyűlöletgépezet.

A DK-s politikus azt is jelezte, hogy közösségi oldalának kezelőin keresztül a jövőben is rendszeresen tervez posztolni a rácsok mögül, ahogyan ennek a bejegyzésnek a szövegét is kézzel írta le egy papírlapra – tudta meg a Magyar Nemzet.