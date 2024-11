Ma reggel több szerkesztőség is újabb hangfelvételeket kapott, vélhetően olyanokat, amelyeket Vogel Evelin rögzített titokban – számol be róla a Magyar Nemzet.

A hanganyagokon Magyar Péter a médiáról fejti ki a véleményét. Összesen két felvétel érkezett, az elsőn a Tisza Párt elnöke lényegében a médiastratégiáját foglalja össze, meglehetősen nyers stílusban.

„Íme Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól” – olvasható a Magyar Nemzethez is eljuttatott levélben, amelynek írója kiemelte: A Tisza Párt elnöke „nemcsak az embereket és a saját munkatársait nézi le”, hanem az újságírókat is.

„Az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »k…a anyjába«” – olvasható a levélben, amelynek szerzője hozzátette: „A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába (milyen váratlan fordulat) lökné.” Az írás úgy végződik: „Lépésről lépésre, tégláról téglára mutatjuk be Magyar Péter igazi arcát. Folytatjuk!”