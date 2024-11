Az ügyet Ábrahám Róbert publicista hozta nyilvánosságra, akinek a fiú elmondta: külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak olyan fiatal fiúkat, akik hátrányos helyzetük miatt megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre.

„Ezek a perverziók mindig is jelen voltak, bizonyos korban kiélték, hol jobban, hol kevésbé, és a történelemből is számtalan példát ismerünk, amikor egy felnőtt, akár egy évtizedekkel idősebb férfi mellé egy leánygyermeket adtak feleségül. És van, ahol még ma is élnek bizonyos szokások, még manapság is vannak olyan kultúrkörből érkező lányok a világon, etnikai csoportok, ahol az először menstruáló lány a saját apjával veszti el a szüzességét” – példázta a szakember, majd azzal folytatta:

Gondoljunk bele, hány leányanya van Magyarországon, akik 16 éves korukra már a második gyermeküket várják, és valójában ők maguk is pedofília áldozatai, mégsem így tekintenek rájuk, mert nem abban a kultúrkörnyezetben szocializálódnak. Ám ez nem jelenti azt, hogy bármelyik ilyen eset helyénvaló lenne vagy a törvény ne vonatkozna rájuk. Nem szabad elbagatellizálni vagy elfordítani a fejünket, és azt mondani, hogy jól van, csak menjünk tovább és hagyjuk ezt

– húzta alá.

Hal Melinda ugyanakkor megjegyzi, más a jogi értelmezése és más a pszichológiai természete a pedofíliának, és nem mindegy, hogy egy büntetőeljárás miatt vagy egy pszichológiai probléma miatt beszélünk erről. Ahogyan az sem mindegy, hány éves szereplőkről beszélünk. „Tehát ugyanazt a fogalmat teljesen másképp kell kezelni a jogban, és mondjuk az egészségügyi ellátórendszerben, rendet kell tennünk a különböző kontextusok között, el kell különítenünk ezeket egymástól” – jelezte.