Matús Sutaj Estok szlovák belügyminiszter – mint arról a Magyar Nemzet beszámolt – szombaton a helyi közmédia egyik műsorában bejelentette, olyan tevékenységeket jegyeztek fel, amelyek az ország kritikus infrastruktúráját érintő terrortámadás végrehajtásának lehetséges előkészületeire utalnak. A belügyminiszter azt mondta, a szlovák hírszerzés információi szerint nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is létezik egy szervezett csoport, amely a Barátság kőolajvezeték közelében végezhet terepfelmérést egy esetleges terrortámadás kivitelezésével kapcsolatban – írta meg az Új Szó.

A lap információi szerint a magyar titkosszolgálatokat nem érte meglepetésként a szlovák bejelentés, a terrorcselekmények veszélyére utaló adatokat ugyanis a politikától függetlenül, már az ilyen nyilvános közlések előtt megosztják egymással a társszolgálatok. A szlovák bejelentést sajnos komolyan kellett venni, és a rendelkezésre álló adatok alapján azt vizsgálják, kik ellen, mikor és hol hajthat megelőző intézkedéseket végre a Terrorelhárítási Központ a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével.

– A terrorcselekmények lehetősége esetén közös az érdek, és ez valóban mindent felülír, még a politikai különbözőségeket is, nemcsak Európában, hanem világszinten – mutatott rá Sas Zoltán, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. A jobbikos politikus megjegyezte: Szlovákia esetében ráadásul jelenleg még a politikai ellenérdekeltség sem áll fenn. Hozzátette: a szlovákokkal valóban lehetett már a hivatalos bejelentés előtt információcsere, a titkosszolgálatoknak most be kell határolni, hogy van-e saját adat arra vonatkozóan, hogy kik, hol és mit akarnak elkövetni Magyarországon. Ezek után pedig a TEK csírájában fojthatja el az ellenséges szándékokat, már az előkészítő szakaszban.

Sas Zoltán figyelmeztetett arra is, hogy jelenleg sok külföldi is van hazánkban, a migráció és a terrorizmus pedig sajnos kéz a kézben jár az egész világon. És ez nem feltétlenül csak az illegális bevándorlókra lehet igaz, hiszen régi, bevett módszer a hírszerzők, ügynökök beépítése a menekültek közé bizonyos célok érdekében.

Hangsúlyozta:

A Barátság kőolajvezeték kiemelt besorolású objektum, tehát kiemelt védelemmel rendelkezik, így bízhatunk abban, hogy sikerül is megvédeni.

A terrorfenyegetés nem csupán dezinformáció, és azt komolyan kell venni Horváth József, a katonai és a polgári elhárítás egykori műveleti főigazgató-helyettese szerint is. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint is lehetett titkosszolgálati konzultáció Szlovákia szakembereivel, konkrét adatokkal kellett rendelkezni egy ilyen hivatalos bejelentés előtt. A szakember szerint az ilyen esetekben mindig azt kell vizsgálni, kinek lehet érdeke egy ilyen terrorcselekmény és kinek van erre lehetősége és eszköze is.

