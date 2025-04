Színt vallott Weber Ukrajna ügyében

Egy interjúról terjed egy videó, amelyen Manfred Weber nyíltan kiáll Ukrajna EU-s csatlakozása, Ukrajna mindenekelőtt valósága mellett - írta a Magyar Nemzet.

Manfred Weber

Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA

Erről beszélt korábban a Népszavának is, amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy kérdésre válaszolva mondta Weber, hogy három alapvető feltétel van, amit mindenkinek, aki hozzájuk akar tartozni, be kell tartania:

Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia.

Manfred Weber ma sem mond mást, mint korábban, nekik, az EPP-nek Ukrajna az első.

Tavaly júniusban Budapesten találkozott Magyar Péter Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével. Manfred Weber később újságíróknak úgy nyilatkozott: nyitva áll az ajtó a Tisza Párt képviselői előtt a néppártban. Végül tavaly június közepén szavaztak a politikai formáció kérelméről, az Európai Néppárt vezetője pedig megerősítette, hogy támogatja Magyar Péterék csatlakozását az EPP pártcsaládjához – hangsúlyozta korábbi összeállításában a Hír TV.