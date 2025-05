Von der Leyen és Weber világossá tették, hogy minél gyorsabban felvetetnék Ukrajnát az unióba (videó)

Kérdésre elárulta Gulyás Gergely azt is, a frakció hamarosan bejelentheti az alkotmánybíró-jelölteket. Ezután kérdésre ismét kitért a Magyar Péter által kiszivárogtatott hangfelvételre is. Megismételte: egy ütőképes haderő kell, erről beszélt a honvédelmi miniszter. Megkérdezték tőle azt is, Polt Pétert alkalmasnak tartja-e az Alkotmánybíróság elnökének.

„Kiváló jogász, szakterületén az egyik legkiválóbbnak, bármilyen közjogi tisztségre alkalmasnak tartom. Ha ő lesz a jelölt, a legjobb lelkiismerettel támogatom őt” – mondta.

Az unió érdekeit Ukrajna érdekei mögé helyezik

Magyar Péter korábbi nyilatkozatáról, miszerint meg fogják akadályozni az indulását, Gulyás Gergely azt mondta, Magyarország demokratikus ország, itt olyan helyzet nem állhat elő, mint Romániában, vagy Németországban. „Aki akar indulni a választáson, az indul” – tette hozzá.

A nyugdíjasoknak tervezett áfa visszatérítés kapcsán a tárca vezetője közölte, nincs végleges döntés a technikai részletekről, de idősügyi szervezetekkel is konzultálnak, hogy minél egyszerűbb legyen a rendszer, ezt a kormány vizsgálja. Cél, hogy egyszerű és jól működő legyen.

Hozzátette, arról sem született döntés, mekkora összeget jelenthet a segítség a nyugdíjasoknak.

Arra a felvetésre, hogy Magyarország kilépne az unióból, közölte, nem akarunk kilépni az unióból, hanem a Patriótákkal erősítené meg azt a kormány. A miniszter azt mondta, jelenleg az unió érdekeit Ukrajna érdekei mögé helyezik, amint változtatni kell.

Sosem volt szó arról, hogy Magyarország kilépne, csak egy jobban működő uniót akarunk

– mondta.

A Magyar Nemzet tudósítása teljes terjedelemben IDE kattintva olvasható.

A kormányinfó alábbi videóban tekinthető vissza: