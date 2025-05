Szánthó Miklós: a globalisták Ukrajnával együtt háborút is integrálnának az EU-ba

A tanácskozás keretében bemutatták Shea Bradley-Farrell, az amerikai Counterpoint Institute igazgatójának Magyarországról szóló, Last Warning to the West (Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak) című tanulmánykötetének spanyol nyelvű kiadását, amely az Alapjogokért Központ gondozásában jelent meg.

A szerző kiemelte, hogy a magyar nemzet mindenféle betolakodóval és megszállóval szemben érintetlenül megőrizte saját identitásának tudatát: múltja emlékezetét és a kollektív jövőre vonatkozó elképzelését, amelyet ma is megvalósítani látunk mindenféle támadás és nyomás ellenére.

„Amikor először elkezdtem Magyarországra utazni, hogy a könyvemen dolgozzam, sok magyarral beszéltem, akik aggódva mondták nekem, hogy a Biden-kormányzat retorikája az ország feletti szovjet uralom kemény éveire emlékezteti őket. Mindez megváltozott Trump megválasztásával, és Washington már nem kíván leckéket adni a magyaroknak, hogyan éljenek vagy kormányozzanak” – mondta Bradley-Farrell.