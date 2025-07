A befektetők lemondtak Ukrajnáról

Július 5-én a Bloomberg arról számolt be, hogy a BlackRock által kezelt több milliárd dolláros alapot, amelyet a július 10–11-én Rómában tartandó Ukrajna-újjáépítési konferencián mutattak volna be, 2025 elején „érdeklődés hiányában” felfüggesztették. A befektetők lelkesedése hiányzott és a projekt jövője is bizonytalanná vált – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Romok Ukrajnában

Fotó: Diego Herrera Carcedo / Forrás: Anadolu via AFP

A BlackRock Ukrajna Fejlesztési Alapja 2023 májusa óta volt kidolgozás alatt. Saját megfogalmazásuk szerint „a történelem egyik legambiciózusabb köz- és magánszféra közötti, pénzügyi együttműködésének” szánták.

A hatalmas hozamok ígéretével a befektetők kezdetben állítólag „készségesen öntötték volna a pénzt” a vállalkozásba, mivel széles körben optimizmus uralkodott, hogy Kijev „nagy hűhóval” beharangozott „ellenoffenzívája” még abban az évben „gyorsan véget vethet a háborúnak”. A végeredmény azonban teljes kudarc volt

– írta az Al Mayadeen English, ekként részletezve a veszteségeket:

Ukrajna akár 100 ezer áldozatot is elszámolhat, nyugati szállítású fegyverzetének, járműveinek és fegyvereinek nagy része megsemmisült, cserébe pedig a proxiháború kezdeti szakaszában az Oroszország által elfoglalt területnek mindössze 0,25 százalékát sikerült visszaszereznie.

A BlackRock alelnöke, Philipp Hildebrand nemrégiben arról beszélt, hogy a harctéri helyzet elvette a befektetők lelkesedését, mivel „az ellenségeskedés beszüntetését, vagy legalábbis a béke kilátásait” igényelték. A pénzügyi befektetők körében ráadásul egyre fokozódott az aggodalom Ukrajna csökkenő, képzett munkaerő-állománya miatt is.

Ma nincs jele annak, hogy békeegyezmény születne, Oroszország több fronton is gyorsan előrenyomul, és az ukrán kormány becslései szerint az ország a proxiháború miatt a munkaképes korú lakosságának körülbelül 40 százalékát vesztette el

– írta elemzésében a portál, hozzátéve, hogy a külföldi befektetők egyáltalán nem érdekeltek Kijev újjáépítésében, mivel nyitott és súlyos kérdés, hogy mi marad Ukrajnából a konfliktus után.

A portál úgy fogalmaz: a BlackRock Ukrajna Fejlesztési Alapjának összeomlása nem csupán Kijev és külföldi bábmestereinek közelgő, elkerülhetetlen vereségének mikrotükre, hanem tükrözi a nyugati vállalatok, oligarchák és kormányok által régóta dédelgetett álom halálát is, miszerint Ukrajna iparát és erőforrásait szétszedik, hogy korlátlanul kifosszák azt.

További részletek a Magyar Nemzet cikkében olvashatók.