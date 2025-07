Magyar Péter a baloldal bukott krémjével parádézik Erdélyben

Hiába fulladt kudarcba Magyar Péter erdélyi körútja, alig telt el két hónap, és ismét próbálkozik. Ezúttal úgy tűnik, biztosra szeretne menni, ugyanis még a lehetőségét sem szeretné megadni, hogy ellentétes véleménnyel találkozzon: egy tiszás rendezvényen, a Közösségi Párbeszéd Táborban fog részt venni egy beszélgetésen. Az eseményt az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget szervezi a Maros megyei Nagyadorjánban, amely július 31-től egészen augusztus 3-ig várja majd a külhoni magyar tiszás szimpatizánsokat – írja a Magyar Nemzet. Ugyanakkor joggal merülhet fel az emberben a kérdés: a Tisza Párt elnöke sikertelen próbálkozásai után miért tér vissza Erdélybe kampányolni?

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint Magyar Péter pontosan tudja, a jobboldali kormány elmúlt másfél évtizedben tett intézkedései, a nemzet egyesítéséért tett lépései nyomán elsöprő támogatottságot élvez a külhoni magyarok körében. Emlékeztetett, több baloldali miniszterelnök-jelölt próbálkozott azzal, hogy ezen, a számukra idegen terepen valamelyest változtasson az erőviszonyokon, és ebbe mindegyikük bicskája beletört.

„A külhoni választók – kiemelten az erdélyi magyarság – már beárazta a Tisza Párt elnökét, aki Nagyváradon azt mondta, hogy román földön jár. Ennek fényében olyan jelenetekre is felkészülhetünk, mint amilyeneket akkor láttunk, amikor Vona Gábor és Márki-Zay Péter tett hasonló kísérletet”

– vélekedett az elemző.

Nem kíváncsiak Magyar Péterre az erdélyiek

Szerinte ennek fényében az, hogy a külhoni magyarok közül szavazókat tudna maga mellé állítani a Tisza Párt, az esélye igencsak csekély. A külhoni magyarság már tudja, hogy mit várhat a jobboldali kormánytól, ahogy azt is, hogy egy Brüsszellel és az ukrán vezetéssel is jó kapcsolatokat ápoló politikai erőtől nem remélhetik az érdekeik érvényesítését. Emlékeztetett: Magyar Péterék „Nemzet Hangja” névre keresztelt petíciója – az annak Ukrajna uniós tagságát támogató eredménye – ráadásul azt is bizonyította,

a Tisza Párt szavazótáborának jelentős része abból a kozmopolita, liberális rétegből származik, amely számára a külhoni magyarok támogatása, jogainak kiterjesztése, valamint az értük való kiterjedt felelősségvállalás minimum kevésbé fontos, de sok esetben egyenesen akadály.

– Nem lehetséges tehát egyszerre eleget tenni az ő és többek között az erdélyi magyar választók kívánságainak – tette hozzá. Zila János szerint ugyanakkor az újabb erdélyi túrának belpolitikai oka is lehet, hiszen Magyar Péter hetek óta lejtmenetben van, és ezen a tendencián akar valahogy változtatni a Tseber-ügy, Ruszin-Szendi Romulusz ügyei és a viharkárok kapcsán tett kontraproduktív megnyilvánulása után. Ezt szolgálná országjárása, amely azonban a jelek szerint érdektelenségbe fullad. Szerinte láthatóan keresi a kapaszkodókat, ilyen lehet a külhoni kitérője is.

