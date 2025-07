Milliós napi bevételre tehet szert Magyar Péter bizalmasa a szálláskiadásból

Kollár Kingának, Magyar Péter fővárosi és EP-képviselőjének van mit a tejbe aprítania. A politikusnak több értékes ingatlanban is van tulajdonjoga, de lakások és családi házak is vannak a nevén, köztük az elhíresült madeirai lakóház, amiről most már azt is tudjuk, hogy 153 négyzetméteres.

Továbbá a vagyonnyilatkozataiból az is kiderült, hogy éves szinten tetemes bevétele van szálláshely-szolgáltatásból is, a politikus felsorolása szerint Airbnbből, Booking.com-ból, Szállás.hu-ból stb.

– írja a Mandiner.