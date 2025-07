Orbán Viktor: zsoldosokkal nem vitatkozom

– Zsoldban álló emberekkel nem vitatkozom – mondta Orbán Viktor a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök mindezt arra a kommentre reagálva mondta, ami azt firtatta, miért nem vitázik Magyar Péterrel. A miniszterelnök hozzátette: a gazdáikkal vitatkozik, von der Leyennel és Manfred Weberrel.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek

Fotó: Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Magyar Péter minden beszédemen az első sorban csápolt

– mondta Orbán Viktor, jelezve, most pedig, a Tisza elnökeként egy másik utat hirdet meg. Szót ejtett arról is, hogy aki arról beszél, kiegyezést akar az Európai Bizottsággal, az elfogadja a migrációs paktumot, és a Tisza Párt elfogadná, ami azt jelentené, hogy Brüsszel döntene arról, hogy ki jöhet be Magyarországra.

A migrációs paktum Magyarország végét jelenti, és a magukat európainak tekintő politikusok vállalják

– tette hozzá. Szerinte ha valaki ma azt mondja magáról, hogy európai politikus, és kompromisszumot akar az Európai Bizottsággal, akkor annak előfeltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. A Tisza is erről beszél, "csak jó fül kell hozzá".