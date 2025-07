Szijjártó Péter a Harcosok órájában beszélt Majkáról és Magyar Péterről is

Tehát amikor az ember valami nagyon nagyot akar mondani, és akkor mond egy olyat, ami a totális hülyeség kategóriájába tartozik. Hát ez itt most megtörtént. Nem tudom, ezt most már hova lehet majd innentől kezdve fokozni, az átlag nem tudom én, mi alatt fogunk élni. Én csak egy dolgot tudok mondani, egy csomószor versenyeztünk Lengyelországgal nagy beruházásokért, és a nagy beruházó vállalatok minket választottak és nem Lengyelországot. Úgyhogy kérdezem, hogy ebből kell-e bármifajta következtetést levonni. Mondjunk is ilyen nagy dolgokat, hogy akkor most a Lengyelország beruházás-vonzóképessége, az átlag orosznál jobb-e vagy rosszabb, de szerintem nem érdemes erre a szintre elmenni