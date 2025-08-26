A Magyar Nemzet elérte Magyar Péter szakértőjét, aki kínos magyarázkodásba kezdett

A Tisza Párt gazdasági szakértője a Magyar Nemzet megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és a személyi jövedelemadó (szja) emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésre.

Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. További kérdésre, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését,

kitérő választ adott.

Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.