Történelmi jelentőségű

36 perce

A német kancellár elismerte, hogy a migráció tévút és hogy országa gazdasága válságban van

Címkék#Németország#migráció#Friedrich Merz#gazdaság

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint Friedrich Merz német kancellár szombati beszédében olyan kijelentéseket tett, amelyek néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna tőle.

MW
A német kancellár elismerte, hogy a migráció tévút és hogy országa gazdasága válságban van

Friedrich Merz német kancellár

Forrás: AFP

Fotó: Adam Berry

A kancellár nyíltan elismerte, hogy Németország gazdasági válságban van, a migráció súlyos problémákat okozott, és a jövőben Berlin a béke politikáját kívánja követni Ukrajnával kapcsolatban.

Merz kiemelte, hogy eljött a változás a migrációs politikában is. A kancellár emellett azt is bejelentette, hogy bővítik a biztonságos harmadik országok listáját, ahová ki lehet toloncolni az illegális migránsokat.

Radikális fordulatot szeretne Berlin

Németországban a migráció évek óta óriási probléma és nagyon sok problémát és konfliktust okozott a társadalomban

– mondta el a Magyar Nemzetnek Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója.

Rendkívül rossz a bűnügyi statisztika, 29 ezer késeléses támadás volt tavaly. A lakhatás, a szociális ellátórendszer, az iskolarendszer, a közegészségügy és a munkaerőpiac is hatalmas kihívásokkal küzd. Berlin évente 48 milliárd eurót költ polgári juttatásra, aminek a fele külföldi állampolgár – gyakorlatilag ez migránspénz.

A szakértő szerint a CDU az elmúlt tíz év alatt jött rá arra, hogy a migrációbarát irány nem tartható, és most próbálják korrigálni az előző kormánykoalíció intézkedéseit.

A jelzőlámpa-koalíció vezette be például, hogy kötelező jogi képviselete legyen egy elutasított migránsnak – ezt most vissza szeretnék vonni.

Bauer Bence arról is beszélt, hogy mivel Berlin már nem tudja finanszírozni a migránsáradatot, radikális fordulatot szeretne.

A felismerés már megtörtént, de a cselekvés még késik. Az igazi probléma ott van, hogy a baloldali pártok strukturálisan a migrációt támogatták: az állampolgárság gyors megszerzése, a migránshajók finanszírozása, a kötelező jogi képviselet, a feltételek nélküli juttatások és azok reklámozása mind ezt a célt szolgálták.

A szakértő szerint a migráció nemcsak társadalmi, hanem politikai problémát is jelent.

A baloldali pártok a migránsokat szavazóbázisuk megerősítésére is felhasználták. Friedrich Merz rájött, hogy a migráció révén akár a jobboldali pártokat is kiszoríthatják, főleg a CDU-t – ez lehet az oka a látványos pálfordulatnak.

Merz arról is beszélt, hogy Németország a recesszió harmadik évébe lépett. „Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent.”

Friedrich Merz az egyre romló német gazdasági adatok láttán mára egy krízistalálkozót hívott össze a CDU vezetősége számára, hogy megvitassák az ezt ellensúlyozó kormányzati lépéseket.

A szakértő szerint teljes mértékben bizonytalan, hogy a Merz-koalíció fel fog-e borulni, esetleg kormányválság lesz belőle, illetve, hogy meglesz-e a többsége Merznek a gazdaságpolitikájához és a migrációs politikájához.

Merz első ízben mondta el szombaton, hogy Németország már nem finanszírozható és nem tudja finanszírozni az eddigi polgári juttatásokat, azaz a gazdaságpolitikában kell egy fordulat. A második negyedéves GDP-adatok szerint -0,3 százalékos a visszaesés. Németország elvesztette azt a jellegét, hogy egy nagy és erős gazdaság ami viszi előre Európát. Jelenleg inkább hátráltatja már és ezek mély, strukturális problémák.

Merz most már a béke mellett lenne

Merz arra is rájött Trump békepárti politikáját látva – ami Németország amerikai mintakövetését ismerve nem csoda – hogy inkább a béke oldalán lenne.

Rájöttek, hogy most már tényleg itt a béke ideje és e tekintetben változtatnak a kommunikáción is. Merz olyat is mondott, hogy az orosz kultúra és irodalom az európai kultúra szerves része, amit az utolsó három és fél évben nem hallottunk német politikusoktól.

– fogalmazott a szakértő.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

