augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanévkezdés

2 órája

A Posta önkéntesei és sztárok is bekapcsolódtak az Iskolakezdés együtt! segélyakcióba

Címkék#adományvonal#Magyar Posta#tanszer#Ökumenikus Segélyszervezet

A Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet idén tizennegyedik alkalommal fogott össze annak érdekében, hogy rászoruló családoknak nyújtson segítséget az új tanév kezdéséhez. 2025-ben is 2000 kisgyermek kap az iskolakezdéshez vadonatúj tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta térítésmentesen juttat el az érintetteknek.

MW
A Posta önkéntesei és sztárok is bekapcsolódtak az Iskolakezdés együtt! segélyakcióba

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Fotó: Fekete Dániel

Másfél héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója: megkezdődött az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és az első adományok kiszállítása is. A kampányhoz csatlakozva már eddig is több híresség is személyesen segítette a csomagok összeállítását: Wolf Kati énekes, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, továbbá Mezei Léda és Kardos Eszter színésznő, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő és Vitányi Judit műsorvezető.

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A Segélyszervezet gyermekenként 15 ezer forintból állította össze az iskolakezdéshez szükséges alapvető, minőségi tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta idén is térítésmentesen szállít ki a gyerekeknek.

A kampány célja túlmutat az oktatási eszközök biztosításán: a szervezők a közösségi összefogásban rejlő erőre hívják fel a figyelmet és kérik a társadalom támogatását.

„Mint Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, kiterjedt közösségi hálót működtetünk, gyakorlatilag a teljes magyar lakossággal van napi kapcsolatunk, ezért tudjuk, milyen fontos egymás támogatása és az esélyegyenlőség. Igaz ez a tanuláshoz való egyenlő esélyekre is. Ennek jegyében idén is ingyen szállítjuk ki a támogatott gyermekeknek a Segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat, illetve várjuk a postákon kihelyezett adománygyűjtő ládákba a pénzadományokat az év végéig.” – mondta dr. Mikecz Péter, a Magyar Posta Zrt. marketingkommunikációs főigazgatója.

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Az összefogás csodájában bízva hirdettük meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciónkat, hogy segíteni tudjuk a legrászorulóbb családok gyermekeinek a tanévkezdését. Ezt a csodát mi nem egyfajta varázslatban, hanem az közösség erejében látjuk. Örömmel tölt el bennünket, hogy a Magyar Postát már egy évtizede ebben a közösségben tudhatjuk, ahogy azt a rengeteg adományozót is, akik a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy a segelyszervezett.hu-n online adományozva csatlakoznak az összefogáshoz! Az eddig beérkezett több min 13 millió forint adományból már a célként kitűzött 2000 tanszercsomag felét össze tudjuk állítani. Abban bízunk, hogy a nehéz helyzetben élő családok számára így a tanévkezdés nem az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről fog szólni.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta számos csatornán kínál lehetőséget az adományozásra. Az adományozók választhatnak a banki átutalás, a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával adományozás, valamint a postahelyeken elhelyezett adománygyűjtő pontok között, de erre a célra a segélyszervezet 1353-as adományvonala is rendelkezésre áll: minden hívás 500 forinttal támogatja a kezdeményezést. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu