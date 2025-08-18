augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Óvatosságra intett

49 perce

Az amerikai külügyminiszter szerint az új szankciók rontják a béke esélyét

Zelenszkij elnök szerint az EU-csatlakozás Ukrajna biztonsági garanciáinak része, és ebben egyetértést lát Putyin és Trump részéről is. Az amerikai külügyminiszter eközben óvatosságra intett az újabb szankciókkal kapcsolatban, mert szerinte azok inkább rontják a béketárgyalások esélyét.

Marco Rubio amerikai (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 11-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Fazry Ismail

Zelenszkij elnök hivatalos oldala azt írta, hogy ők az EU-csatlakozást a biztonsági garanciák részének tekintik. Hallotta Trump elnöktől, hogy Amerika és Putyin is ugyanígy látja ezt. Így beszéltek az EU-csatlakozási tárgyalásokról. Az ukrán elnök szerint nem lehet választani Ukrajna és Moldova között – véleménye szerint ez egyszerűen egy nagyon rossz lépés lenne. 

Ha ilyen megosztás történne, az automatikusan azt jelentené, hogy Európa megosztott Ukrajna ügyében, hogy Európának nincs közös és erős álláspontja a garanciákat illetően. Sokak szerint Európában ez a megosztottság csak rontana a helyzeten

– írta Zelenszkij hivatalos oldala.

Rubio: a szankciók csak több halálhoz vezethetnek

Nem hiszem, hogy az Oroszországra vonatkozó új szankciók arra kényszerítenék őket, hogy elfogadjanak egy tűzszünetet. Már most is nagyon súlyos szankciók alatt állnak

– mondta egy interjúban Marco Rubio

Donald Trump amerikai elnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. július 16-án
Forrás: AFP

Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere figyelmeztetett:

És abban a pillanatban, amikor új szankciókat hozol, az esélyed arra, hogy őket tárgyalóasztalhoz ültessük, illetve a mi lehetőségünk arra, hogy őket tárgyalóasztalhoz ültessük, súlyosan csökkenni fog.

 

Rubio szerint a szankciók üzenete az, hogy „jelenleg nincs lehetőség a békére, így csak tegyünk rá még több szankciót”, ezzel viszont az amerikai külügyminiszter szerint engednék, hogy még több embert bombázzanak és több ember haljon meg. Ők éppen ezt próbálják megakadályozni – írta hivatalos oldalán az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.
 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
