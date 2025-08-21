Az EU migrációs politikája kudarcot vallott

Marsai Viktor szerint az uniós migrációs politika kudarcának legfőbb oka, hogy a tagállamok teljesen másként értelmezik a problémát. „Alapvetően az a gond, hogy a tagállamoknak nagyon eltérő elképzelésük van arról, mit is jelent az illegális, irreguláris migráció, és hogy arra problémaként vagy éppen megoldásként kell tekinteni” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek.

Emlékeztetett: 2015 környékén a legtöbb nyugat-európai ország – Magyarország és néhány visegrádi állam kivételével – megoldásként tekintett a bevándorlásra.

Sokan úgy gondolták, hogy az illegális migráció választ ad a munkaerőpiaci gondokra és a demográfiai kihívásokra. Az elmúlt évek azonban megmutatták, hogy ennél jóval összetettebb jelenségről van szó, amely számos problémát okoz, a szociális ellátórendszer túlterhelésétől kezdve a közbiztonsági nyomáson át a terrortámadásokig.

A szakértő szerint a közvélemény is érzékeli ezt a változást. „Látjuk, hogy több országban a választók egyre inkább a bevándorláskritikus pártokat támogatják. A tavalyi német tartományi választások is bizonyították: az emberek pontosan érzik, hogy a migráció komoly gondokat hoz magával.”

Líbia: kudarc és manipuláció

Az EU többször is próbálkozott líbiai megállapodásokkal a migráció fékezésére, de ezek sem hozták meg a kívánt eredményt.

A mostani krétai érkezéseket Halifa Haftar tábornok, egy hadúr ellenőrzése alatt álló kelet-líbiai területekről indították

– mondta Marsai Viktor. Felidézte, hogy 8–10 évvel ezelőtt inkább Tripolitániából, a nyugati részekről érkeztek a migránsok, de ott az olasz kormány és az EU is részben sikeres megállapodásokat kötött.

„Haftar kimaradt ezekből az egyezségekből, és most nyomásgyakorlásra használja az illegális migrációt, hogy erősítse pozícióit az EU-val szemben. Ráadásul Oroszország egyik legfontosabb szövetségesévé vált.”

A szakértő szerint itt valójában hibrid hadviselésről van szó.

Ez ugyanaz a forgatókönyv, amit Belaruszban láttunk: Lukasenka elnök 2021 óta orosz közvetítéssel használja fegyverként a migrációt az EU ellen. Haftar most ugyanezt teszi.

Marsai Viktor szerint az unió migrációs paktuma sem kínál valódi megoldást.