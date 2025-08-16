20 perce
„Mini budi bordélyház” Budapest kellős közepén (videó)
Karácsony Gergelynek még mindig az a célja, hogy beleszóljon az országos politikába – hangzott el Az igazság órája legfrissebb adásában.
Karácsony Gergely célja, hogy beleszóljon az országos politikába
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Guillaume Horcajuelo
„Bízunk benne, hogy egy-két olyan előterjesztést, amely valóban segítené a budapestieket nem fognak tudni csak politikai okok miatt lesöpörni az asztalról” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának tagja.
Karácsony Gergely főpolgármester városvezetésével kapcsolatban megjegyezte: kuriózum lett, egy hungarikum, hogy meg tudta csinálni azt, hogy Budapest kellős közepén létrejöjjön Magyarország első „mini budi bordélyháza”.
A Blaha Lujza téri nyilvános WC – amelyre Karácsony Gergely olyan büszke volt – vagy nem működik, vagy prostituáltak vagy drogosok használják.
Karácsony Gergelynek még mindig az a legfőbb célja, hogy az országos politikába beleszóljon, erről szólt a Pride
– mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Budapesten alapvető dolgok nem működnek, eközben a főpolgármester Pride-ot szervez. Először legyen már minden rendben a fővárosban, lehessen élni, lehessen közlekedni, lehessen a mindennapi életet anélkül folytatni, hogy ezek az ideológiai alapú lezárások zavarnák azt
– hangsúlyozta.
Magyar Péter egy porszívóügynök és abból is a legrosszabb
– mondta Radics Béla. Csak ő nem porszívót árul, hanem reményt.
És képest bármit hazudni, hogy az ő kis „reménye”, a porszívó minél szebben tündököljön. Ha ehhez az kell, akkor simán bemondja, hogy 90 százalékon áll a Tisza, a Fidesz pedig 10-en, mert ennél sokkal nagyobb hazugságokat is le tudott nyomni a balliberális médiumok torkán, akik szépen asszisztálnak neki. Nem szabad benne megbízni, és legkevésbé szabad bármilyen területet rábízni, nemhogy országot
– fejtette ki a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke.
Magyar Péter szeretetországa úgy néz ki, hogy állandóan az balos újságírókat „bullyingolja”, zaklatja kommentekben, ha nem tetszik neki, amit náluk olvas. Az a baj, hogy az őt nagyon közelről követő szimpatizánsok úgy érzik, hogy ez feljogosítja őket arra, hogy ők is viselkedjenek. Ezért tartunk most ott, hogy a gyűlöletspirál elszabadult a magyar politikában, közéletben, egyszerűen a tiszások úgy gondolják, hogy nekik mindent szabad, és egyre durvábban támadják a jobboldaliakat.
