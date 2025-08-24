Újdonságok 2 órája

Bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai (videó)

A miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán fontos újdonságokat közölt. „A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé” – közölte Nyitrai Zsolt.

Nyitrai Zsolt fontos újdonságokat közölt a Digitális Állampolgárság alkalmazásról Forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb. Így mostantól nemcsak az adóbevallás,

vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben,

hanem a bankszámlánk,

a biztosításaink és az előfizetéseink is – mondta.

Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, „most egyetlen kattintásra van” – fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

