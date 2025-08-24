2 órája
Bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai (videó)
A miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán fontos újdonságokat közölt. „A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé” – közölte Nyitrai Zsolt.
Nyitrai Zsolt fontos újdonságokat közölt a Digitális Állampolgárság alkalmazásról
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Így mostantól nemcsak
- az adóbevallás,
- vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben,
- hanem a bankszámlánk,
- a biztosításaink és az előfizetéseink is
– mondta.
Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, „most egyetlen kattintásra van” – fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.