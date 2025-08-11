augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várják a jelentkezéseket

1 órája

Már lehet regisztrálni a Digitális Polgári Körök országos találkozójára

Címkék#regisztráció#találkozó#Polgári Körök#Papp László Budapest Sport­aréna

A szeptember 20-i eseményre kizárólag a Digitális Polgári Körök tagjait várják, célszerű mielőbb jelentkezni.

MW
Már lehet regisztrálni a Digitális Polgári Körök országos találkozójára

A Digitális Polgári Körök taglétszáma átlépte az 56 ezer főt

Forrás: GettyImages

Fotó: Tom Werner

„Már több mint 56 ezren vagyunk tagjai a Digitális Polgári Köröknek! Itt az idő, hogy az online tér után személyesen is találkozzunk a DPK-k első országos találkozóján, szeptember 20-án, 12 órakor a Papp László Arénában!” – írta közösségi oldalán hétfő délelőtt Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kommentben hozzátette: a szeptember 20-i eseményre kizárólag a DPK-k tagjait várják. A politikus egyúttal részvételi szándékuk regisztrálására is megkérte az érdeklődőket.

A budapesti sportlétesítményben megrendezendő esemény ingyenes lesz, a DPK-k honlapján a szervezők megjegyzik, hogy a férőhelyek száma limitált, ezért túljelentkezés esetén a helyeket kisorsolják. A programmal kapcsolatban azt ígérik: „Beszédek, zene, szellemi kiállítótér – minden lesz, amitől egy délután jó lehet.”

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körökről:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu