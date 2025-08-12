1 órája
Dömötör Csaba: így szabnák át a tiszások főnökei az EU költségvetését (videó)
A tervek alapján a következő hét évben 360 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának – mondta a fideszes EP-képviselő közösségi oldalán.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Dömötör Csaba a Facebook-oldalán figyelmeztetett: miközben a közvélemény figyelmét Magyar Péter „napraforgós-gyomos” történetei kötik le, Brüsszelben olyan költségvetési átalakítást készítenek elő, amely alapjaiban változtatná meg az uniós források elosztását Ukrajna javára – írja a Magyar Nemzet.
Kevesebb az agrárkasszába, kevesebb a kohéziós kasszába, több pénz hiteltörlesztésre és leginkább még több pénz Ukrajnának. E terveket az Európai Bizottság az Európai Parlament utolsó üléshetén hozta nyilvánosságra, talán, hogy ne lehessen erről vitatkozni, ami egyébként sikerült is
– mondta a fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő.
A tervek alapján a következő hét évben 360 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának, ebből százmilliárd vissza nem térítendő támogatás lenne, 160 milliárdot más uniós keretekből fedeznének, további 100 milliárd pedig hitelként érkezne. Ez a teljes uniós költségvetés közel ötödét jelentené – forintban mintegy 144 ezer milliárdot.
Brüsszel csökkentené a földalapú támogatásokat, Magyar Péter inkább hallgat és csónakázik
Ennek árát Dömötör Csaba szerint főként a gazdák fizetik meg: 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel vágnák meg az agrárkasszát, így jóval kevesebb gazda kaphatna területalapú támogatást – Magyarországon ez mintegy 150 ezer termelőt érintene.
Ráadásul az uniós piacokat már Ukrajna tagsága előtt teljesen megnyitnák az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.
