Donald Trump a dél-koreai elnökkel találkozik Washingtonban
Új diplomáciai csúcs készül, hétfőn is Washingtonra figyel a világ. A dél-koreai elnök és Donald Trump ülnek tárgyalóasztalhoz – adta hírül az Origo hírportál.
Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool
Fotó: Aaron Schwartz
A dél-koreai elnök, I Dzsemjong Washingtonba utazik egy fontos találkozóra Donald Trump amerikai elnökkel, miután Tokióban tárgyalt a japán–koreai kapcsolatok javításáról – számolt be a hétfői csúcstalálkozóról a New York Times alapján az Origo.
A cikk szerint a washingtoni találkozón várhatóan a kereskedelem és a biztonság kérdései kerülnek előtérbe.
Miközben Dél-Korea vezetője találkozik Trump amerikai elnökkel, Kína egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban.
Washington egyre nagyobb figyelmet fordít Pekingre, ami megterheli a Dél-Korea és az Egyesült Államok közötti évtizedes szövetséget, jegyzik meg a lapban.
Ezt megelőzően I Dzsemjong vasárnap fejezte be kétnapos japán látogatását,
ahol találkozott a Japán-Korea Parlamenti Unió tagjaival is. A dél-koreai elnök tokiói útja jelezte, mekkora jelentőséget tulajdonít a háromoldalú együttműködésnek az USA-val és Japánnal.
A Donald Trump és I Dzsemjong találkozóján várhatóan szó esik majd a közelmúltban kötött vámegyezményről, valamint olyan érzékeny kérdésekről, mint a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok jövője
– olvasható a cikkben, amit IDE kattintva ér el.