Durva üzenetet küldött Orbán Viktornak a hazánkból kitiltott antiszemita együttes

A Kneecap Instagram-oldalán előre bejelentette az üzenetet, amelyben az antiszemita Kneecap tagjai sajnálatukat fejezték ki, hogy nem lehetnek jelen személyesen „a világ egyik legjobb fesztiválján” – számolt be róla a Magyar Nemzet. Mint írják, a rapperek Orbán Viktort és Izraelt is támadták, előbbit felelőssé téve a kitiltásukért.

A videóban megjelent a „F*ck Orbán” szitkozódás is.

A rapperek közölték, hogy sosem ítélték el őket bűncselekményért egyetlen országban sem, de felhívják a figyelmet az elnyomásra. Kritizálták Izrael palesztinok elleni akcióit, és Orbán Viktor kormányát ennek támogatásával vádolták.

Az antiszemita Kneecap együttes frontembere palesztin kendőben egy közelmúltbeli svédországi fellépésen

Fotó: Adam Ihse / Forrás: TT News Agency via AFP

Üzenetük végén szolidaritásra szólítottak fel Orbán és Izrael ellenében, valamint a palesztin ügy mellett álltak ki. A közönség a videó alapján lelkesen fogadta az üzenetet, a Szabad Palesztinát éltette Budapesten.