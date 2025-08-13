augusztus 13., szerda

Gulyás Gergely a Harcosok órája szerdai vendége – kövesse nálunk élőben!

Veszélyes az Otthon start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – vagy mindez csak a baloldal állítása? A Harcosok órája lerántja a leplet.

MW
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Harcosok órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántja le a leplet.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

 

