augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszavágó

2 órája

Három konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén

Címkék#Qarabag#konzul#Szijjártó Péter#Bajnokok Ligája#Ferencváros

Szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban. Egy konzul a repülőtéren, kettő pedig a stadionban nyújt segítséget szükség esetén – közölte Szijjártó Péter.

MW
Három konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén

Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros és Pedro Bicalho, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén szerdán Bakuban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a meccs reggelén a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az azeri csapattól elszenvedett múlt heti 3-1-es vereség után most itt a visszavágó ideje, ugyanis szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban.

A szokásokhoz híven a magyar konzulokra most is számíthatnak a szurkolók. Egy kollégánk a repülőtéren nyújt majd segítséget, további két konzulunk pedig a stadionban teljesít szolgálatot

 – tájékoztatott.

„Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20” – tette hozzá.

Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!

 – írta Szijjártó Péter.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu