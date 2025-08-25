Itt van a kormány rendelete az otthonteremtési támogatásokról

augusztus 25., hétfő

Címkék#család#Otthon start#rendelet#program

Megjelent az a kormányrendelet, ami összehangolja az Otthon start program, a csok plusz és a falusi csok feltételeit –közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium - írta meg a Magyar Nemzet.

 A rendelet szerint a csok plusz és a falusi csok a fix 3 százalékos hitellel együtt is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal.

Fontos, hogy

egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a csok pluszt, vagy a falusi csokot lehet felvenni.

További fontos változás, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a csok pluszban.

A fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: falusi csok esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, csok plusz esetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre, és ezenkívül illetékmentességet is lehet kérni.

„A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően

a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak.

Ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon” – írta a minisztérium. Erről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a Kormányinfón.

Az eredeti cikkért kattintson ide. 

