augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

15 perce

A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Címkék#Farkas Bertalan#Kapu Tibor#Szent István-rend#űrhajós#Orbán Viktor#Sulyok Tamás

Augusztus 20. alkalmából adták át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését.

MW
A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Cikkünk frissül!

Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából.

A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.

A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011. óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.

Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu