Az Origo hírportál egy újabb megdöbbentő jelenet zajlott le.

A kényszersorozást végrehajtó katonai toborzóközpont munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. A kisiskolások értetlenül nézték a dulakodást.

Kényszersorozás Harkivban: a TCK emberei nem riadnak vissza az erőszaktól sem

Fotó: Narciso Contreras / Forrás: Anadolu via AFP

Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak. Korábban ía portál beszámolt arról, hogy a helyiek minden módon tiltakoznak a TCK brutalitása ellen, volt olyan eset, ahol megverték a katonai toborzókat.