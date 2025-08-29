augusztus 29., péntek

Zelenszkij Ukrajnája

37 perce

Kényszersorozás: iskolás gyerekek voltak tanúi a brutális toborzásnak

Címkék#kisiskolás#TCK#kényszerbesorozás#Zelenszkij

A kényszersorozások mindennaposak Zelenszkij országában. Az ukrán hadsereg komoly utánpótlási nehézségekkel küzd, miközben a kényszersorozások miatt a lakosság egyre hevesebben tiltakozik. Minap egy iskola mellett zajlott a brutális toborzás.

MW
Kényszersorozás: iskolás gyerekek voltak tanúi a brutális toborzásnak

A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Narciso Contreras

Az Origo hírportál egy újabb megdöbbentő jelenet zajlott le. 

A kényszersorozást végrehajtó katonai toborzóközpont munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. A kisiskolások értetlenül nézték a dulakodást. 

Ukrainian Army scouts for men on fighting age in Kharkiv
Kényszersorozás Harkivban: a TCK emberei nem riadnak vissza az erőszaktól sem
Fotó: Narciso Contreras / Forrás: Anadolu via AFP

Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak. Korábban ía portál beszámolt arról, hogy a helyiek minden módon tiltakoznak a TCK brutalitása ellen, volt olyan eset, ahol megverték a katonai toborzókat

Az erőszakos jelenetről készült videót és az Origo cikkét IDE kattintva tudja elolvasni. 

