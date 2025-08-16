1 órája
Kényszersorozás: nem szűnik az embervadászat brutalitása Ukrajnában
Ukrajnában mindennaposak a brutális embervadászatok. Az alaszkai csúcstalálkozó alatt sem szünetelt a kélnyszersorozás – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet a Zelenszkij országában zajló erőszakos toborzásokra.
A kényszersorozás az ukrajnai mindennapok része, nem szünetelt az emberrablás a Trump–Putyin-találkozó alatt sem – írja a lap.
A cikk szerint az ukrán állampolgárok egyre több városban számolnak be arról, hogy fegyveres egyenruhások egyszerűen elrabolják a férfiakat – gyakran fényes nappal –, majd besorozzák őket a frontra, minden törvényt és emberi jogot semmibe véve.
Ez az „embervadászat” – amelyet sokan a második világháborús SS-módszerekhez hasonlítanak – mára a kijevi mindennapok szerves részévé vált. Az utcán sétáló férfiaknak folyamatos a félelme: bármelyik pillanatban odaléphet hozzájuk egy katonai járőr, és teherautó platóján találhatják magukat.
Az ukrán hadsereg kimerült, a fronton hatalmasak a veszteségek, ezért a kijevi vezetés minden eszközt bevet, hogy pótolja a katonákat. Egyre több felvétel és tanúvallomás bizonyítja, hogy a törvények és emberi jogok egyszerűen nem számítanak.
Miközben az Európai Unió és a NATO vezetői továbbra is Ukrajna „demokratikus küzdelméről” beszélnek – a cikk ezt is részletezi.