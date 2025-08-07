augusztus 7., csütörtök

Megszégyenítés

1 órája

Kéri László „pestisesként” bánna a Fidesz-szavazókkal

Címkék#hangulat#politológus#Kéri László#Magyar Péter

Kéri László újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő: szerinte az ellenzék akkor lehet sikeres 2026-ban, ha a Fidesz-szavazókat „pestisesként” kezelik. A politológus úgy véli, a kormánypárti választók megszégyenítésével visszaszorítható lenne a részvételük.

MW
Kéri László „pestisesként” bánna a Fidesz-szavazókkal

Kéri László politológus

Forrás: Képernyőfotó

Felháborodást váltott ki Kéri László politológus legutóbbi nyilatkozata, amelyben azt fejtegette, hogyan lehetne választási győzelemhez segíteni az ellenzéket a 2026-os parlamenti voksoláson. A Tisza Párt eseményein rendszeresen megjelenő és Magyar Péter politikai törekvéseit nyíltan támogató Kéri szerint az egyik kulcs az, hogy a Fidesz-szavazók körében elbizonytalanodás alakuljon ki – írja a Mandiner

Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre

 – fogalmazott.

Majd hozzátette: „Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

A kijelentés azonnal komoly visszhangot váltott ki. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen megközelítés nemcsak erkölcsileg aggályos, de veszélyes is, mivel a társadalmi megosztottságot és gyűlöletet mélyítheti tovább.

Kéri László korábban is tett éles kijelentéseket a Fidesz-szavazókkal és a kormánypárttal kapcsolatban, de ezúttal sokak szerint átlépett egy határt. A politológus eddig nem reagált a felháborodott reakciókra.


 

