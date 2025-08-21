2 órája
Kocsis Máté szerint a balliberális sajtó mindenben Magyar Pétert látja
A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Kocsis Máté szerint beszédes, hogy a liberális sajtónak az augusztus 20-ai tűzijátékról is a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter jut eszébe.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Az augusztus 20-i állami ünnepség részeként rendezett tűzijáték és drónshow egyik látványeleme Orseolo Péter uralkodásához kapcsolódott, akit a történészek gyakran emlegetnek úgy, mint olyan személyt, aki a külföldi érdekek kiszolgálójaként a magyar államiság értékeit áldozta fel – idézte fel az előzményeket a Magyar Nemzet.
A produkció után több liberális médium Magyar Pétert hozta összefüggésbe a részlettel,
mintegy párhuzamot vonva a történelmi uralkodó és a jelenlegi politikai szereplő között – erre reagált Kocsis Máté.
Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Ő maga meg ráerősít
– írta közösségi oldalán közzétett posztjában a Fidesz frakcióvezetője.