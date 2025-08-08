Vélemény
4 órája
Kocsis Máté szerint még néhány Kéri-féle mondat, és meglesz az ötödik fideszes kétharmad
A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést. Kocsis Máté szerint Kéri László is „építi a tiszás szeretetországot”.
Kocsis Máté szerint Kéri László is építi a tiszás szeretetországot
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala
„A hanyatló Kéri Laci bácsi szerint »jelentős hatással lehet a választásra, ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel«” – írta Kocsis Máté.
Ezek szerint ő is építi a tiszás szeretetországot
– tette hozzá.
És erre az ürgére még bárhol szükség van, te jó világ! ️ Köszönjük, még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik kétharmad!
– fogalmazott bejegyzésében a fideszes politikus.
