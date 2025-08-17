2 órája
Kocsis Máté szerint példátlan a magyar családtámogatási rendszer (videó)
A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával, Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy „példátlan hazánk családtámogatási rendszere”.
Páéldátlan a magyar családtámogatási rendszer (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Az egész világon példátlan az a családtámogatási rendszer, amely hazánkban működik –írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.
A Fidesz frakcióvezetője a Fidesz-frakció podcastjében Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra hívta fel a figyelmet.
A bejegyzés kapcsán a Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy
a hazánkban működő családtámogatási rendszer bővítésének első elemei már elérhetőek. A családok augusztus hónapban már a korábbinál nagyobb nettó összeget láthattak a bérpapírokon, hiszen 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény. Januárjától pedig pedig még 50 százalékkal nő, vagyis a korábbihoz képest megduplázódik az adókedvezmény.
A teljes cikket ITT olvshatja el, az interjút alább tekintheti meg: