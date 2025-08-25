Kormányinfó
17 perce
Kövesse nálunk élőben Gulyás Gergely sajtótájékoztatóját
Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn 15:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
