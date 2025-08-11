Magyar Péter kiadványa: képekbe csomagolt valóságferdítés

A következő lapon pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol, azonban az írásból kiderült, havi 100 ezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek. Azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák.

Szintén hatalmas ígéreteket fogalmaztak meg a propagandakiadványban a lakhatással kapcsolatban, erről bővebben ITT olvashat.