1 órája
Magyar Péter zavarában megdicsérte a magyar oktatást, majd gyorsan visszakozott
A Tisza Párt elnöke egy fórumon elszólta magát. Magyar Péter véletlenül dicséretet mondott a magyar oktatásról, majd gyorsan korrigálta a kijelentését.
Magyar Péternek nem ez volt az első freudi elszólása
A Magyar Nemzet cikke szerint kínos pillanatba szaladt bele a tiszás vezér, Magyar Péter, aki pártja tiszaalpári fórumán, amikor egy résztvevő kérdésére válaszolt, véletlenül elismerően beszélt a magyar oktatás színvonaláról.
Magyart láthatóan megzavarta a kérdés összetettsége, hirtelen megdicsérte az oktatást, majd észbe kapott és gyorsan korrigálta az elszólását, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.
A lap online felületén megjelent cikk emlékeztet, hogy nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt vezetője elszólja magát, példaként említik, kedden a 2026-os választások kapcsán véletlenül azt mondta:
Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.
Magyar ekkor is megváltoztatta véleményét, és a Tisza győzelmét vizionálta.
