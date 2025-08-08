augusztus 8., péntek

Hazugságok

Magyar Péter teljes gőzzel támadja az Otthon Start programot

Magyar Péter semmiben nem különbözik a többi baloldali politikai erőtől, ugyanazt csinálja, mint amit már megszokhattunk: mindent támad, amit a kormány bevezet, függetlenül attól, hogy az a magyar embereknek jó.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Nincs új a nap alatt: Magyar Péter ismét a kormány ellen uszítja a sajátjait, mondván, nem így kell segíteni a fiatalokat abban, hogy saját otthonhoz jussanak, hanem bérlakásépítéssel. A Tisza Párt elnöke teljes pályás letámadást indított az Otthon Start program ellen: először országjárása mezőhegyesi megállóján hergelte a népet. 

– Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol – hangoztatta, majd hosszasan bizonygatta állítása igazát, azzal alátámasztva, hogy állítólag ezt több fiatal is megerősítette neki. Mindezt megtoldották még azzal, hogy a Tisza Párt még Facebookon is szentelt egy posztot a témának, amiben kiemelték, 

az árak a jövő évben még ezen felül is emelkedni fognak 20 százalékot. 

Magyar Péter a rémhírkeltést folytatta ezután még Gyulán és Tiszakécskén is. A támadás-sorozat nem is maradt sokáig válasz nélkül, Orbán Viktor miniszterelnök már szerda reggel, a Harcosok Klubjában is reagált rá, majd pedig a ma reggeli Kossuth-rádióban adott interjújában is elmondta a véleményét. 

Mint mondta, a vásárlókat támogatják, de meghúztak összeghatárokat, hogy megakadályozzák az áremeléseket, és ne lehessen luxuslakásokat venni a támogatott hitelből. Lakás esetén maximum 100 millió forint értékű vásárolható, ház esetén 150 milliós a határ, és a maximális négyzetméterár pedig 1,5 millió forint. 

Magyar Péter állítása tájékozatlanságról tanúskodik

Szerinte ismerethiány áll a mögött, amit Magyar Péter is terjeszt, jelesül, hogy hogy 20 százalékkal nőnek majd a lakásárak rövid időn belül. Nem olvastak eleget, nem beszéltek Panyi Miklóssal, akik ezt állítják. 

„Akik támadják ezt a programot, azok még nem csináltak ilyent, ezért is nem értik”

– mutatott rá.

Emlékezetes, csütörtökön a Harcosok Órájában a kormányfő által említett Panyi Miklós sem rejtette véka alá a véleményét a támadásokról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mutatott rá.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

