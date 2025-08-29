47 perce
Magyar Péter képtelenné vált a közbeszéd tematizálására
A Magyar Nemzet arról cikket, hogy a Tisza Párt enökének nyári turéja nem hozott eredményt. Miután a kormány történelmi léptékű gazdasági döntésekkel uralta a nyári politikai napirendet, Magyar Péter látványosan elveszítette a kezdeményezést, a háttérbe sodródott.
Magyar Péter országjárása kudarcos volt, elvesztette a kezdeményezés erejét
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A politikus nem csak a kormány pozitív intézkedései miatt veszítette el a politikai napirendet: Magyar Péter számtalan kommunikációs, politikai hibát elkövetett a nyáron – írja a lap, amely felidézte a Tisza vezérének melléfogásait.
Magyar Péter nagyváradi útja óta képtelen tematizálni a politikai napirendet.
A Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot.
A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.
Magyar Péter teljesen kiborult, miután kiderült a Tisza-adó terveA Tisza párt elnöke csodafegyveréhez nyúlt, hogy megtartsa a középen álló szavazókat.
A politikus népszerűségén a júliusi ítéletidő sem segített: Magyar Péter egy kis zápornak nevezte az országot letaroló vihart, és kritizálta a kormány biztonsági intézkedését a reptérlezárásról – idézi fel a cikk, amely részletesen kitér a Tisza Párt vezetőjének nyári programjára, valamint arra is, hogy
amíg Magyar országjárása sem hozott érdemi változást a párt támogatottságában, addig a kormánypártok erősödtek.
A részleteket itt olvashatja el.