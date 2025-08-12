Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt

Kimondottan a vidékieket célzó kiadvánnyal keresi meg az embereket a Tisza Párt. Azért, mert jól látják: a Fideszhez mért hátrányukat javarészt vidéken szedik össze – mutatott rá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez az eszköz nem tekinthető újdonságnak, ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon Magyar Péternek minden elődje szembesült.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Például Márki-Zay Péter is próbálkozott a külföldről finanszírozott Nyomtass te is! című kiadvánnyal, de sikertelenül. A szakértő szerint ugyanis

a többség – különösen a vidékiek – meggyőzésére nem formai hiányosságok miatt képtelenek a baloldali pártok, hanem mert – nem ok nélkül – az a kép alakult ki róluk, hogy a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.

Zila János szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és társai hiába magyarázzák majd a bizonyítványt nyomtatott formában is, a választók már beárazták az ő és az ukrán kémbotrányba belegabalyodott Tisza Párt tevékenységét.

Ez egy újabb próbálkozás a vidéki szavazók meggyőzésére, de Magyar Péter már az alaphangot is rosszul választja meg, és megint pont abba a hibába esik, mint annak idején Márki-Zay

– jelentette ki Zila János. Hozzátette, Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.