Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt
Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.
Kimondottan a vidékieket célzó kiadvánnyal keresi meg az embereket a Tisza Párt. Azért, mert jól látják: a Fideszhez mért hátrányukat javarészt vidéken szedik össze – mutatott rá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez az eszköz nem tekinthető újdonságnak, ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon Magyar Péternek minden elődje szembesült.
Például Márki-Zay Péter is próbálkozott a külföldről finanszírozott „Nyomtass te is!” című kiadvánnyal, de sikertelenül. A szakértő szerint ugyanis
a többség – különösen a vidékiek – meggyőzésére nem formai hiányosságok miatt képtelenek a baloldali pártok, hanem mert – nem ok nélkül – az a kép alakult ki róluk, hogy a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.
Zila János szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és társai hiába magyarázzák majd a bizonyítványt nyomtatott formában is, a választók már beárazták az ő és az ukrán kémbotrányba belegabalyodott Tisza Párt tevékenységét.
Ez egy újabb próbálkozás a vidéki szavazók meggyőzésére, de Magyar Péter már az alaphangot is rosszul választja meg, és megint pont abba a hibába esik, mint annak idején Márki-Zay
– jelentette ki Zila János. Hozzátette, Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják".
Magyar Péter kiadványa: képekbe csomagolt valóságferdítés
Ez is azt erősíti, hogy egy eleve kudarcra ítélt projektről van szó, a Tiszta Hang példányai pedig a Nyomtass te is mellé kerülnek majd a szelektív hulladékgyűjtőkben, mert a vidékiek nem kérnek a budai hegyekből érkező kioktatásból – emelte ki az elemző.
