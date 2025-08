Magyar Péterék itthon tagadják, de az Európai Parlamentben kiállnak Ukrajna mellett

Teljesen bevett gyakorlat az Unió országaiban, hogy EP-képviselőkből kerül ki a kormányváltó ellenzék vezetője – érvelt tavaly júniusban Magyar Péter a közösségi oldalán, ahol „megszavaztatta” a híveivel, hogy felvegye a brüsszeli mandátumát. A voksolást június 17-én indította, 3 nappal azután, hogy Budapesten tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, akivel megegyeztek a következő időszakban követendő stratégiáról. A szavazás a Tisza szimpatizánsok és a közvélemény számára rendezett színjáték volt, hiszen ekkor már eldöntötték, hogy Magyar Péter beül az Európai Parlamentbe.

A Magyar Nemzet cikksorozatának befejező részében azt idézték fel, hogy milyen álláspontot képviseltek a háborút és Ukrajnát érintő kérdésekben.

Folyamatos egyeztetések a Néppártban

A Tisza Párt számtalanszor hitet tett Ukrajna EU-s csatlakozása mellet, hiába próbálják azt a látszatot kelteni, hogy az Európai Néppárton belül független álláspontot képviselnének. Ahogy arról lapunk beszámolt, Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter pártjának az EP-képviselője idén februárban egy műsorban arról beszélt, hogy a néppárton belül már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat, amely során kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők.

Gyorsított ukrán uniós csatlakozás

A bővítés kapcsán különböző forgatókönyveket vitattak meg, beleértve azt a lehetőséget is, hogy Ukrajna, Moldova vagy valamelyik nyugat-balkáni állam már 2030-ban csatlakozhat az unióhoz. Gerzsenyi kiemelte, hogy fontos felkészülni ezekre a lehetséges csatlakozásokra a következő költségvetési csomagban, hiszen az új tagállamok azonnal jogosulttá válnak az EU-s támogatásokra (19:18-tól a videón).

Több pénzt a háborúra

A 2026-os költségvetésről szóló határozat keretében a néppárti–liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel támogatná Ukrajnát, elsősorban a katonai kiadásokat növelve.

A Tisza Párt Ukrajna melletti kiállását bizonyítja, hogy áprilisban az EP megszavazta a 2026-os költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelynek alapján a néppárti–liberális koalíció még több pénzzel támogatná Ukrajnát, valamint sürgeti Kijev EU-csatlakozását is. A nyilvános jegyzőkönyv alapján az igennel szavazók között voltak a Tisza Párt képviselői is, Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is igennel voksolt, Magyar Péter azonban ez alkalommal sem jelent meg a munkahelyének számító EP-ben.

