augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ellenség is jobb

55 perce

Megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Címkék#Belarusszia#Ukrajna#háború

Az ukrán–belarusz határon rekordszámú férfit tartóztattak fel 2025-ben, akik illegálisan próbálták elhagyni az országot.

MW
Megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Volodimir Zelenszkij

Forrás: AFP/ Ukrán Elnöki Sajtószolgálat

Kétszer annyian próbáltak Belarussziába szökni Ukrajnából, mint az elmúlt három évben. Erről ír az ukrán sajtó. Az esetek többségét Rivne megyében regisztrálták.

2025-ben megduplázódott azoknak a férfiaknak a száma, akiket az ukrán-belarusz határ illegális átlépése közben fogtak el, az elmúlt három év teljes körű háborújához képest. Az év elejétől a határőrök már 911 ilyen esetet regisztráltak – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az ukrán férfiak menekülnek

Ezt az Ukrán Állami Határőrszolgálat közölte. Összehasonlításképpen: 2024-ben 336 férfit tartóztattak le, 2023-ban 26-ot, 2022-ben pedig 61-et. 

A legtöbb esetet Rivne megyében regisztrálták. Korábban Volhínia volt az egyetlen régió, ahonnan a háború első évében Belarussziába való szökési kísérleteket regisztráltak.

Az Állami Határőrszolgálat pontosította, hogy mindezek a férfiak a hivatalos határátkelőhelyeken kívül próbálták átlépni a határt.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu