2 órája
Menczer Tamás: tárgyalás, béke, ez a magyar érdek
A Fidesz–KDNP kommuniációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben fontos kérdéseket tett fel. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy „Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt”.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
„A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó? Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére?” – írta posztjában Menczer Tamás.
Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett
– válaszolta meg a politikus a kérdéseket, hozzátéve, hogy „ az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett”.
Csúfos kudarc
– szögezte le.
Szánthó Miklós már megint a békére való törekvés a rossz?
Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Tárgyalás. Béke. A világgazdaság vérkeringésének újraindítása. Ez a magyar érdek
– foglalta össze végezetül.