1 órája
Menczer Tamás az ukrán külügyminiszternek üzent (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben reagált a hírre, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. „Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!” – üzente az ukrán külügyminiszternek Menczer Tamás.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
„Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. A szállítás leállt” – hangsúlyozta Menczer Tamás.
Az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy az oroszok a hibásak, és gyakorlatilag azt követelte, hogy szakítsuk meg az energetikai együttműködésünket Oroszországgal. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból pusztán ennyi a különbség. Ez ilyen egyszerű
– mondta.
„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását. Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba. De nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs. Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamos energia nélkül Ukrajna összeomlana”
– jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója.